«Грациозная кошечка»: Шпица зажигательно станцевала в полупрозрачном платье

В 2021 году Екатерина Шпица участвовала в проекте «Танцы со звездами». Партнером актрисы был Михаил Щепкин.

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Обучение танцам так захватило артистку, что она продолжила оттачивать мастерство даже после завершения шоу. Екатерина показала, каких результатов добилась благодаря тренировкам, опубликовав видео в соцсети.

В ролике звезда зажигательно станцевала с прежним партнером. Для номера она выбрала обтягивающее черное платье с прозрачными вставками из мелкой сетки.