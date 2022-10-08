«Грациозная кошечка»: Шпица зажигательно станцевала в полупрозрачном платье

В 2021 году Екатерина Шпица участвовала в проекте «Танцы со звездами». Партнером актрисы был Михаил Щепкин.
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Обучение танцам так захватило артистку, что она продолжила оттачивать мастерство даже после завершения шоу. Екатерина показала, каких результатов добилась благодаря тренировкам, опубликовав видео в соцсети.
В ролике звезда зажигательно станцевала с прежним партнером. Для номера она выбрала обтягивающее черное платье с прозрачными вставками из мелкой сетки.
«Наконец-то! Полтора часа абсолютного счастья, отрешенного от всего и вся! Встреча с другом, музыка и танец», — поделилась Шпица.
Пользователи восхитились актрисой.
«Какая грациозная кошечка»; «Просто потрясающе»; «Ничего себе! Будто профессиональная танцовщица»; «Такая миниатюрная куколка»; «Очень красиво»; «Замечательный тандем у вас сложился», — написали они.
Екатерина Шпица и Михаил Щепкин. Фото: соцсети