Грабители вернули вдове Градского пять миллионов рублей вскоре после преступления

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко заявила в Наро-Фоминском суде, где начались слушания по громкому делу, что грабители вернули ей пять миллионов рублей вскоре после дерзкого ограбления.

По ее словам, после подстроенной аварии она поехала с ними в особняк в Новоглаголево. Рабочим, которые были в доме, вдова Градского сказала уйти. Грабители зашли в дом и забрали более 104 миллионов рублей наличными.

После этого преступники на «Лексусе» отправились на автомойку. Чуть позже они вернулись и отдали вдове по каким-то причинам пять миллионов рублей.

По словам вдовы Градского, у грабителей были пистолеты, и они даже ударили ее по голове, сообщает МК.ru.

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Напомним, что полиции удалось задержать только одного члена банды, который участвовал в ограблении вдовы Градского. Остальным удалось скрыться за рубежом.