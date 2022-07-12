«Грабили страну»: продюсер Аничкин рассказал, как Разин создал пять групп «Ласковый май»

Композитор и продюсер Матвей Аничкин в программе «Хватит слухов!» заявил, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин первым в стране поставил на поток концерты под фонограмму и гастроли групп-двойников.
«Он первым это сделал. Было то ли пять, то ли три «Ласковых мая». Грабили страну, так сказать, в разных точках одновременно, но все приходило в одну кассу».
Между тем, певица Катя Лель раскритиковала тех, кто только сейчас вспомнил о «Ласковом мае» и Юрии Шатунове.
«Я смотрю, как люди пишут свои высказывания. Видео записывают. Я думаю, а где же вы были вчера, позавчера, когда у этого человека были проблемы. Когда его нигде не брали, его песни. Я знаю эти ситуации. Когда ему было не на что жить. Почему вы сегодня об этом сожалеете, когда человека не стало», — заметила Катя Лель.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько недель назад. Многие поклонники считают, что его погубили именно суды с Разиным за интеллектуальную собственность «Ласкового мая».