«Говорю по видеосвязи с детьми и Аллой»: Галкин* признался, что дразнит жену кадрами из испанского побережья

Максим Галкин* давно прославился на всю страну. Еще недавно он жил в замке в деревне Грязь, но все изменилось. Теперь артист предпочитает проводить время на гастролях. Хотя весной он отдыхал с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле. Именно туда Примадонна недавно снова уехала. По слухам, она не покупала обратный билет.
Недавно Галкин* гастролировал по Австралии и Новой Зеландии. Теперь он снова оказался в Европе. Весь октябрь артист проведет в Испании. Накануне он похвастался тем, как любит путешествовать, и показал вид из номера. А вот с Пугачевой пока юморист не виделся.
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«Вот я приезжаю в новый город, в новое место. Я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение. Конечно, так все не передается. Скажете — море и море. Какой-то воздух особенный, температура воды классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. А еще знаешь, что скоро концерт.
И я стараюсь, когда приезжаю, обязательно говорить по видеосвязи с детьми и Аллой. Я им рассказываю о том месте, куда приехал, и какие-то фотки присылаю, потому что им это очень интересно.
И с вами с удовольствием бы делился чаще, но не успеваю. Ну и вы, наверное, уже многое знаете», — поделился муж Примадонны.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.