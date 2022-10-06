«Говорю по видеосвязи с детьми и Аллой»: Галкин* признался, что дразнит жену кадрами из испанского побережья

«Вот я приезжаю в новый город, в новое место. Я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение. Конечно, так все не передается. Скажете — море и море. Какой-то воздух особенный, температура воды классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. А еще знаешь, что скоро концерт.

И я стараюсь, когда приезжаю, обязательно говорить по видеосвязи с детьми и Аллой. Я им рассказываю о том месте, куда приехал, и какие-то фотки присылаю, потому что им это очень интересно.

И с вами с удовольствием бы делился чаще, но не успеваю. Ну и вы, наверное, уже многое знаете», — поделился муж Примадонны.