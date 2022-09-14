Говорит с деревьями и гладит шнурки: странные причуды Карла III

Новоявленный король Великобритании Карл III после смерти Елизаветы уже успел показать себя не с лучшей стороны. Монарх оказался настолько чопорным и мелочным, что его персоналу можно только посочувствовать.

Если Чарльз куда-то едет в командировку, то обязательно берет с собой ортопедическую кровать, постельное белье, а также собственное сиденье для унитаза. А горничную заставляет гладить ему шнурки.

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Кроме того, наследник Елизаветы общается и с деревьями.