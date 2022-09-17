«Говорили, что похоронили пустой гроб»: почему тело Пьера Нарцисса вскрывали три раза

На днях в Москве состоялся вечер памяти Пьера Нарцисса. Его провела экс-супруга певца Валерия Калачева и директор Сергей Дворцов.
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Наставник покойного артиста признался, что его удивили странные слухи, которые появились после смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц».
«Говорили, что в Камеруне похоронили пустой гроб. Это миф. Пустого гроба быть не может, тело Нарцисса в Камеруне встречала его мать», — рассказал Сергей KP.RU.
Дворцов объяснил, почему после прибытия тела на родину певца его 20 дней не хоронили. По словам директора, на этом настаивала мать Пьера. Женщине казалось, что ее сына убили или отравили.
«Она отправляла его три раза на вскрытие. Третья экспертиза была в Камеруне. Только после этого мать Пьера поняла, что Пьер умер от почечной недостаточности», — поделился Дворцов.