«Говорили, что похоронили пустой гроб»: почему тело Пьера Нарцисса вскрывали три раза

Дворцов объяснил, почему после прибытия тела на родину певца его 20 дней не хоронили. По словам директора, на этом настаивала мать Пьера. Женщине казалось, что ее сына убили или отравили.

«Она отправляла его три раза на вскрытие. Третья экспертиза была в Камеруне. Только после этого мать Пьера поняла, что Пьер умер от почечной недостаточности», — поделился Дворцов.