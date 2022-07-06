«Говорили, что это ненадолго»: Дэвид и Виктория Бекхэмы отметили 23-ю годовщину свадьбы

4 июля — годовщина свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэмов. В 2022-м их браку исполнилось 23 года.

Отметить это событие звездная пара отправилась в Венецию. 5 июля папарацци заметили их целующимися во время прогулки на гондоле. В лодке также находились родители супругов. Затем вся эта компания направилась в ресторан. Обе звезды были одеты в одной гамме, сочетающей бледно-желтый и белый цвета.

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Во время поездки в Италию супруги обменялись трогательными признаниями в любви в социальной сети.

«23 года назад в этот день Пош (прозвище Виктории времен ее участия в группе Spice Girls, дословно переводится как «шикарная». — Прим. авт.) стала миссис Бекхэм, но она всегда будет Шикарной, — написал Дэвид. — С годовщиной. Вау! 23 года и четверо прекрасных детишек. Я люблю тебя, мы все тебя любим». «Говорят, что он несмешной, говорят, что я никогда не улыбаюсь, говорили, что это ненадолго. Сегодня мы отмечаем 23 года совместной жизни, — отметила Виктория. — Дэвид, ты мое все, я так тебя люблю!»

Напомним, что в этом году звездные супруги отправили к алтарю своего старшего сына Бруклина. 23-летний парень женился на красавице и наследнице огромного состояния Николе Пельтц.

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