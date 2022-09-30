«А говорила, двойняшкам в школу! Брехня»: Пугачеву после бегства в Израиль подловили на обмане

Алла Пугачева, как сообщает ряд Telegram-каналов, покинула Россию. Так, автомобиль с Примадонной заметили у столичного аэропорта Внуково.

На этом же микроавтобусе певица привозила детей на первое сентября в школу. По слухам, артистка отправилась в Израиль. Вероятно, что жена шоумена Максима Галкина* поселится с двойняшками Гарри и Лизой на той же самой вилле в Кесарии, где они жили раньше. Этот особняк принадлежит старшему брату юмориста — Дмитрию.

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Из страны Примадонна улетела на частном джете, не став покупать обратный билет. Так что пока не известно, когда артистка вернется обратно. При этом поклонники подловили Аллу Пугачеву на обмане. Так как ранее певица заверяла, что ее приезд в родную страну связан в первую очередь с детьми, которым нужно ходить в подмосковную школу. Отучиться в гимназии двойняшки Гарри и Лиза смогли только месяц, после чего их звездная мама стала паковать чемоданы.