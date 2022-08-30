«Говорил, что Россия немытая»: Норкин припомнил грехи Меладзе

Как отметил Норкин, все соцсети заполнены кадрами с Меладзе и его выступлением в столице. Люди напрямую задают ему вопрос, что с этим делать.

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Ранее Валерий Меладзе выступил в одном из московских клубов. Этот концерт вызвал широкий общественный резонанс в российском обществе.