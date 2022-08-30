«Говорил, что Россия немытая»: Норкин припомнил грехи Меладзе

По словам журналиста, его люди спрашивают, почему музыкант спокойно выступает в столице.
Андрей Норкин

Андрей Норкин. Фото: Global Look Press

Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин в эфире своей программы заявил, что его атакуют подписчики с вопросами, почему музыканту Валерию Меладзе дают спокойно выступать в России.

«Валерий Меладзе, который только что раздавал кучу интервью, говоря, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще он всю жизнь работал на Украине и в Грузии, сейчас опять приехал в Москву, опять поет».

Как отметил Норкин, все соцсети заполнены кадрами с Меладзе и его выступлением в столице. Люди напрямую задают ему вопрос, что с этим делать.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Валерий Меладзе выступил в одном из московских клубов. Этот концерт вызвал широкий общественный резонанс в российском обществе.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  