«Говорил, что и в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители»: Галкин оправдал свои восторги перед латышами-«кормильцами»

Шоумен Максим Галкин колесит с гастролями по городам и весям: сначала он выступал в Израиле, потом в Латвии и Эстонии. Особую признательность муж Примадонны выказал именно латышской публике и даже в шутку назвал их своими кормильцами, намекнув на полные залы, где яблоку негде было упасть. Билеты на концерты мужа Алла Пугачевой расходятся словно горячие пирожки. Так что Максим Галкин сумел залатать прореху в семейном бюджете.

Единственное, что печалит юмориста так это то, что хейтеры каждый раз сливают на него негатив, как только он опубликует в личном микроблоге кадры своих зарубежных концертов.

Так, досталось мужу Примадонны и за то, что он слишком любезничал перед поклонниками в Латвии. Сам Максим Галкин не видит в этом нечего предосудительного, так как он любит всех своих зрителей. Такую же благодарность публике шоумен когда-то выражал, приезжая, к примеру, в США.

«Каждый раз, когда я выставляю видео после концертов с благодарностью своим зрителям, обязательно находятся подписчики, которые начинают мне писать, что я никогда не благодарил, и что это я вдруг стал… Значит я вам рассказываю… Не было ни одного концерта, когда я не поблагодарил зрителя (в разных городах, - Прим. ред.). И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что и в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители, как и сейчас говорю», - успокоил поклонников Галкин.

По материалам «СтарХит»