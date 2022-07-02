«Готовьтесь»: Собчак сообщила о планах уехать из России

Так называемая журналистка Ксения Собчак заявила о том, что в ближайшем будущем собирается посетить с сыном турецкие курорты. Светская львица подчеркнула, что уже приготовила несколько купальников для постов в соцсетях.

«Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive - ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми. Я и сама туда скоро собираюсь - уже заготовила 7 купальников, так что готовьтесь к спаму в сторис», - объявила Собчак.

Кстати, светская львица уже отметила в соцсетях геолокацию отеля, а это значит, что отдыхать она поедет, скорее всего, по бартеру - за рекламу. В Сети ходит информация о том, что звездные агенты буквально преследуют представителей гостиничного бизнеса, чтобы те пустили к себе бесплатно ту или иную звезду.

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