«Готовится к новым спектаклям, к новым победам»: открестившаяся от России Юлия Ауг вернулась в Москву

Актриса Юлия Ауг, осуждающая действия родной страны и ненавидящая русских, сначала сбежала в Эстонию, сменила фамилию, а теперь вернулась в Москву. Судя по всему, у нее начинается новый театральный сезон. Об этом сообщил журналист Михаил Шахназаров у себя в Telegram.

«Источник сообщает, что Ауг в Москве. Готовится к новым спектаклям, к новым победам. Понимаю, наглость, и хамство у нее явно не приобретенные. Но почему ей можно все, а на ту же Асмус завели уголовку. И вопрос, ставший традиционным: это точно происходит в России? Если да, то ни импортозамещение, ни прочие меры не спасут», — написал обозреватель.

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Отметим, что Кристине Асмус, действительно, грозит ответственность за дискредитацию российской армии. А Ауг не раз становилась героиней скандальных материалов, в которых выражала свое несогласие с действиями страны.

Шахназаров также напомнил, как актриса в момент сноса в Латвии мемориального танка заявила, что снести этот и другие памятники нужно было еще в 90-е годы.