«Готова признаваться ей в любви бесконечно»: Бондарчук поделилась редкими фото с Ветлицкой

Модель Светлана Бондарчук в «Телеграме» поздравила свою подругу певицу Наталью Ветлицкую с 58-летием. Кроме того, она опубликовала их совместные снимки.
Наталья Ветлицкая и Светлана Бондарчук. Фото: «Телеграм» Светланы Бондарчук
«Сегодня день рождения моей дорогой и любимой подруги Натальи Ветлицкой. Мы знаем друг друга, кажется, всю жизнь. Готова признаваться ей в любви бесконечно! Люблю за талант, характер, яркую индивидуальность и умение повеселиться».
Светлана Бондарчук и Наталья Ветлицкая. Фото: «Телеграм» Светланы Бондарчук
По словам Бондарчук, в свое время она снялась в клипе на главный хит всех дискотек Ветлицкой «Посмотри в глаза». В нем она танцует в рваных колготках и отлично проводит время.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Наталья Ветлицкая последние годы живет в Испании. Несколько лет назад она планировала вернуться на сцену в России, но все карты ей спутала пандемия коронавируса.