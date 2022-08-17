«Готова признаваться ей в любви бесконечно»: Бондарчук поделилась редкими фото с Ветлицкой

Известной певице исполнилось 58 лет.
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Модель Светлана Бондарчук в «Телеграме» поздравила свою подругу певицу Наталью Ветлицкую с 58-летием. Кроме того, она опубликовала их совместные снимки.

Наталья Ветлицкая и Светлана Бондарчук. Фото: «Телеграм» Светланы Бондарчук

«Сегодня день рождения моей дорогой и любимой подруги Натальи Ветлицкой. Мы знаем друг друга, кажется, всю жизнь. Готова признаваться ей в любви бесконечно! Люблю за талант, характер, яркую индивидуальность и умение повеселиться».

Светлана Бондарчук и Наталья Ветлицкая. Фото: «Телеграм» Светланы Бондарчук

По словам Бондарчук, в свое время она снялась в клипе на главный хит всех дискотек Ветлицкой «Посмотри в глаза». В нем она танцует в рваных колготках и отлично проводит время.

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Напомним, что Наталья Ветлицкая последние годы живет в Испании. Несколько лет назад она планировала вернуться на сцену в России, но все карты ей спутала пандемия коронавируса.

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