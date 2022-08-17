«Готова признаваться ей в любви бесконечно»: Бондарчук поделилась редкими фото с Ветлицкой

По словам Бондарчук, в свое время она снялась в клипе на главный хит всех дискотек Ветлицкой «Посмотри в глаза». В нем она танцует в рваных колготках и отлично проводит время.

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Напомним, что Наталья Ветлицкая последние годы живет в Испании. Несколько лет назад она планировала вернуться на сцену в России, но все карты ей спутала пандемия коронавируса.