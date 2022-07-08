«Готов за пару сотен долларов на эксперименты»: Садальский - о тайном увлечении Васильевой

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал о тайном увлечении своей бывшей подруги актрисы Татьяны Васильевой. По его мнению, она без ума от жиголо – мужчин-проституток.
«Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян».
Садальский привел слова Мартиросяна, который говорил, что не против увлечения Васильевой и который желал ей приглашать к себе мальчиков хоть до ста лет.
Татьяна Васильева с жиголо. Фото: "Телеграм" Станислава Садальского
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Напомним, что когда-то Садальский и Васильева была не разлей вода. В последние годы они регулярно поливают друг друга грязью.