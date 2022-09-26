«Готов пойти защищать свою Родину»: Шаляпин вслед за Запашным выразил желание мобилизоваться

Музыкант Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro заявил, что не понимает людей, которые в панике сейчас бегут из страны. «Я немножко даже разочарован в людях. Имея множество друзей за рубежом, у меня даже мысли нет уехать из страны», — возмутился певец.

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Прохор Шаляпин также заметил, что, если его призовут, он готов встать на защиту страны. Однако артист уточнил, что в первую очередь все-таки должны забирать из рядов мирных жителей силовиков, которые имеют определенный опыт, а потом уже творческих личностей вроде него.

«Я согласен абсолютно с мнением Рамзана Кадырова, который высказался о том, что у нас 5 млн силовиков и, может быть, мобилизовать должны их в первую очередь? Людей, которые умеют держать в руках оружие. Нужно ополовинить эти службы и на помощь бросить.

Прохор Шаляпин заметил, что допускает мобилизацию не самых опытных людей и даже сам может пойти на рубежи родины при необходимости.

«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», — сказал Teleprogramma.pro Шаляпин.