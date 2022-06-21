«Он готов блеять либо за бабки, либо из страха»: Шахназаров раскрыл сущность Гребенщикова

Музыкант Борис Гребенщиков, обосновавшийся в Лондоне, прошелся по коллегам из России в очередной раз, нелестно высказавшись о них. Он считает, что артисты, которые принимают участие в патриотических акциях, делают это из страха — за свою жизнь, за жизнь своих близких, боятся потерять деньги или карьеру. Это он заявил Ирине Шихман в интервью «А поговорить?» на YouTube.

В ответ на сказанное Михаил Шахназаров разоблачил сущность лидера «Аквариума» в своем Телеграм-канале «Ыыху Москвы» он написал, что думает.