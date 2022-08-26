Гостиная в итальянском особняке? Вера Брежнева показала залитую солнцем роскошную комнату

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время любит оставлять загадочные посты и надписи в микроблоге.
На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлела комнату с диваном бежевого оттенка и графином с водой. Шикарное помещение залито солнцем.
Не исключено, что в кадре изображена гостиная одной из итальянских вилл Веры Брежневой
Вера Брежнева показала гостиную итальянской виллы. Фото: соцсети
«Восстанавливаю баланс», — подписала кадр Вера Брежнева.
С недавних пор Вера Брежнева перебралась жить в Италию, где у нее есть собственная недвижимость. Как сообщали СМИ, Брежневой и Меладзе принадлежат две виллы в этой стране. Одна находится в Форте-дей-Марми. Вторая — на озере Гарда.
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Напомним, в последнее время в СМИ стали появляться сообщения о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Судя по всему, итальянскую недвижимость они будут делить.