Гостиная в итальянском особняке? Вера Брежнева показала залитую солнцем роскошную комнату

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева уже несколько месяцев живет в Европе.
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время любит оставлять загадочные посты и надписи в микроблоге.

На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлела комнату с диваном бежевого оттенка и графином с водой. Шикарное помещение залито солнцем.

Не исключено, что в кадре изображена гостиная одной из итальянских вилл Веры Брежневой

Вера Брежнева показала гостиную итальянской виллы. Фото: соцсети

«Восстанавливаю баланс», — подписала кадр Вера Брежнева.

С недавних пор Вера Брежнева перебралась жить в Италию, где у нее есть собственная недвижимость. Как сообщали СМИ, Брежневой и Меладзе принадлежат две виллы в этой стране. Одна находится в Форте-дей-Марми. Вторая — на озере Гарда.

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Напомним, в последнее время в СМИ стали появляться сообщения о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Судя по всему, итальянскую недвижимость они будут делить.

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