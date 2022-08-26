Гостиная в итальянском особняке? Вера Брежнева показала залитую солнцем роскошную комнату

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время любит оставлять загадочные посты и надписи в микроблоге.

На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлела комнату с диваном бежевого оттенка и графином с водой. Шикарное помещение залито солнцем.

Не исключено, что в кадре изображена гостиная одной из итальянских вилл Веры Брежневой