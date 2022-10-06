«Гостевой дом денег не приносит»: сын Алибасова прокомментировал скандал с восьмимиллионным долгом

Бари Алибасов – младший прокомментировал слухи о том, что он задолжал банку восемь миллионов рублей из-за своей вебкам-студии.
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Звездный наследник заверил, что этот проект прекрасно работает, а вот другое его детище, гостевой дом Бари Алибасова, перестало приносить деньги. По словам сына продюсера, проблемы с бизнесом начались после 24 февраля, когда пропал поток турисов из Европы.
Чтобы сохранить здание, которое Бари-младший взял в ипотеку, его было решено переделать в дом престарелых. Однако и этот проект провалился.
«Мы решили и с домом престарелых историю прикрыть, потому что у людей нет столько денег, сколько у меня, чтобы содержать маму. И гостевой дом денег не присносит, и дом престарелых больше благотворительное мероприятие.
Мы решили от этого объеката отказаться и выставить его на продажу. А так как половина этого дома в собственности у банка, банк будет реализовывать его через аукцион», — пояснил Алибасов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.