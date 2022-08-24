«Господи, как жалко»: Саша Черно отреагировала на новости о гибели Насти Кочервей из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно дала понять, что в ужасе из-за новостей об Анастасии Кочервей, с которой она была на проекте в одно и то же время.

«Господи, как жалко. Слышали про Кочервей?» — написала Саша Черно в телеграм-канале.

Подписчики Саши Черно ответили, что в курсе трагических событий и сожалеют о ранней смерти 28-летней красавицы-блондинки Насти Кочервей.

Ранее в беседе с Teleprogramma.pro экс-редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев выразил соболезнования родителям Насти Кочервей.

«Я соболезную родителям и всем близким Насти. Это большая трагедия, что такая юная девушка так рано ушла из жизни», — сказал Антон Беккужев.

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Напомним, тело бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей было обнаружено в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Пока точная причина ее смерти неизвестна.