«Горжусь!»: Валерия показала старшего сына, который живет в Швейцарии

И только младший сын певицы Арсений Шульгин – единственный, кто не связал себя с миром шоу-бизнеса. Он занимается бизнесом в IT-сфере и продажах.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что несколько лет назад Валерия и Иосиф Пригожин приобрели дачу на берегу Швейцарского озера.