«Горжусь!»: Валерия показала старшего сына, который живет в Швейцарии

Артемий Шульгин руководит музыкальным лейблом.
Валерия

Валерия. Фото: соцсети

В браке с Александром Шульгиным певица Валерия родила троих детей. Дочь Анна, которая выступает под псевдонимом Шена, строит певческую карьеру. Старший сын Артемий живет в Швейцарии и руководит музыкальным лейблом.

Накануне Валерия поделилась кадрами его интервью для европейского канала.

«Очень горжусь своим сыном. Какое глубокое интервью, какой профессионализм и знание своего дела», - подписала кадры Валерия в своем аккаунте.

И только младший сын певицы Арсений Шульгин – единственный, кто не связал себя с миром шоу-бизнеса. Он занимается бизнесом в IT-сфере и продажах.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что несколько лет назад Валерия и Иосиф Пригожин приобрели дачу на берегу Швейцарского озера.

 

Артемий Шульгин. Скриншот: соцсети

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