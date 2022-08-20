«Горжусь!»: Валерия показала старшего сына, который живет в Швейцарии

В браке с Александром Шульгиным певица Валерия родила троих детей. Дочь Анна, которая выступает под псевдонимом Шена, строит певческую карьеру. Старший сын Артемий живет в Швейцарии и руководит музыкальным лейблом.
Накануне Валерия поделилась кадрами его интервью для европейского канала.
«Очень горжусь своим сыном. Какое глубокое интервью, какой профессионализм и знание своего дела», - подписала кадры Валерия в своем аккаунте.
И только младший сын певицы Арсений Шульгин – единственный, кто не связал себя с миром шоу-бизнеса. Он занимается бизнесом в IT-сфере и продажах.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что несколько лет назад Валерия и Иосиф Пригожин приобрели дачу на берегу Швейцарского озера.
Артемий Шульгин. Скриншот: соцсети