«Горжусь»: Разин заявил, что является автором «Ласкового мая»

История гласит, что группа «Ласковый май» была основана в Оренбурге в 1986 году. Создал ее автор песен Сергей Кузнецов. Именно он разглядел в совсем еще юном Юре Шатунове талант и пригласил записать первые песни.

Андрей Разин появился в коллективе позже. В 1988 году он, работая в звукозаписывающей студии в Москве, впервые услышал песни «Ласкового мая». Представившись работником сферы культуры пригласил ребят в Москву. А позже стал продюсером группы. При этом Разин уверяет, что является автором проекта.