«Горжусь»: Разин заявил, что является автором «Ласкового мая»

История гласит, что группа «Ласковый май» была основана в Оренбурге в 1986 году. Создал ее автор песен Сергей Кузнецов. Именно он разглядел в совсем еще юном Юре Шатунове талант и пригласил записать первые песни.
Андрей Разин появился в коллективе позже. В 1988 году он, работая в звукозаписывающей студии в Москве, впервые услышал песни «Ласкового мая». Представившись работником сферы культуры пригласил ребят в Москву. А позже стал продюсером группы. При этом Разин уверяет, что является автором проекта.
«Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме» - написал Разин в своем аккаунте.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Андрей Разин судился с Юрием Шатуновым за авторство песен. Суд встал на сторону певца. Теперь права принадлежат его вдове и двум детям.