«Горжусь!»: экс-жена Эмина поделилась радостью

Бывшая жена певца Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова опубликовала в личном блоге кадры с выпускного своего 15-летнего сына. Рустам Тарико успешно окончил 9 классов.
Модель уточнила, что мальчишка по итогам года показал лучший результат.
«Круглый отличник! Горжусь», — написала модель, добавив фото аттестата.
Известно, что Рустам Тарико обучается в гимназии имени Е. М. Примакова, где за 10 учебных месяцев просят 800 тысяч рублей.
Модель родила первенца в 2007 году от бизнесмена Рустама Тарико, который старше ее на 27 лет. Отношения пары длились недолго.
Потом Гаврилова два года была в браке с певцом Эмином, от которого родила дочь Афину. В 2020 году супруги внезапно объявили о разводе. Позднее Эмин расскажет, что отец невзлюбил Гаврилову.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».