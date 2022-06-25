«Горжусь!»: экс-жена Эмина поделилась радостью

Бывшая жена певца Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова опубликовала в личном блоге кадры с выпускного своего 15-летнего сына. Рустам Тарико успешно окончил 9 классов.

Модель уточнила, что мальчишка по итогам года показал лучший результат.

«Круглый отличник! Горжусь», — написала модель, добавив фото аттестата.

Известно, что Рустам Тарико обучается в гимназии имени Е. М. Примакова, где за 10 учебных месяцев просят 800 тысяч рублей.

Модель родила первенца в 2007 году от бизнесмена Рустама Тарико, который старше ее на 27 лет. Отношения пары длились недолго.

Потом Гаврилова два года была в браке с певцом Эмином, от которого родила дочь Афину. В 2020 году супруги внезапно объявили о разводе. Позднее Эмин расскажет, что отец невзлюбил Гаврилову.

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