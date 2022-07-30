«Горячо!»: звезда «Великолепного века» Узерли шокировала откровенным фото

Для съемок в сериале «Великолепный век» актрисе Мерьем Узерли пришлось набрать порядка 10 кг. По слухам, режиссер киноновеллы хотел, чтобы Хюррем-султан была пышнотелой.
После съемок и рождения старшей дочери Лары Мерьем вновь пришла к своему весу и заветным цифрам на весах. Правда, не без труда. Активные тренировки в спортзале, отказ от вредных привычек сделали свое дело.
В начале прошлого года Узерли родила вторую дочь – Лили Кои и уже буквально через несколько месяцев блистала на красной дорожке Московского кинофестиваля.
О том, что актриса в прекрасной форме, она показала накануне своим фолловерам. В соцсети исполнительница роли Хюррем-султан опубликовала фото, на котором позировала, прикрывшись веером.
Мерьем Узерли. Фото: соцсети
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