«Горячо!»: звезда «Великолепного века» Узерли шокировала откровенным фото

В начале прошлого года Узерли родила вторую дочь – Лили Кои и уже буквально через несколько месяцев блистала на красной дорожке Московского кинофестиваля.

О том, что актриса в прекрасной форме, она показала накануне своим фолловерам. В соцсети исполнительница роли Хюррем-султан опубликовала фото, на котором позировала, прикрывшись веером.