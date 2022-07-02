Горячо: Муцениеце в зеленом бикини засветила родинку на интимном месте

Актриса Агата Муцениеце из-за плотного графика лишь с наступлением второго месяца лета смогла выбраться за город позагорать и покупаться в бассейне. Веселую компанию телеведущей составили ее детки.
Звезда сериала «Закрытая школа» выбрала для поездки ярко-зеленое бикини из блестящей ткани, которое подчеркнуло соблазнительный загар ее аккуратных форм.
Лежа у кромки бассейна с закинутой за голову рукой и демонстрируя рельефы своего тела, красота засветила родинку на интимном месте между грудей.
Отметим, что за считанные минуты солнечные фото актрисы получили множество восхищенных реакций пользователей.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Ранее фанаты ахнули, увидев содержимое холодильника Муцениеце.
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