Горячий жест: Клава Кока потянула топ вверх, сделав зону декольте еще соблазнительнее

Певица обладает формами на зависть и знает, как их подчеркнуть.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Плачешь» Клава Кока радует свою аудиторию во всех соцсетях, где зарегистрирована. На страничке во «Вконтакте» звезда опубликовала фото в джинсовом комплекте, состоящем из топа бандо и брюк с завышенной талией. И одним жестом свела с ума половину своих фанатов.

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Клава приподняла топ вверх, сделав откровенное декольте еще соблазнительнее. Подписчики в комментариях выбрали из снимков именно этот кадр как самый крутой.

«Шоколадка такая!», «Красивая», «Супер!», «Клавушка секси», «Красотка, милашка», «Это вообще Клава?», «Клава хороша в любом виде! Красотка!», «Ну просто прекрасна!», «Ты каждый день красивая, такой и оставайся на всю жизнь!», - комментируют фото поклонники.

Клава Кока. Фото: соцсети

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