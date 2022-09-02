Горячий жест: Клава Кока потянула топ вверх, сделав зону декольте еще соблазнительнее

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Плачешь» Клава Кока радует свою аудиторию во всех соцсетях, где зарегистрирована. На страничке во «Вконтакте» звезда опубликовала фото в джинсовом комплекте, состоящем из топа бандо и брюк с завышенной талией. И одним жестом свела с ума половину своих фанатов.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Клава приподняла топ вверх, сделав откровенное декольте еще соблазнительнее. Подписчики в комментариях выбрали из снимков именно этот кадр как самый крутой.
«Шоколадка такая!», «Красивая», «Супер!», «Клавушка секси», «Красотка, милашка», «Это вообще Клава?», «Клава хороша в любом виде! Красотка!», «Ну просто прекрасна!», «Ты каждый день красивая, такой и оставайся на всю жизнь!», - комментируют фото поклонники.
Клава Кока. Фото: соцсети