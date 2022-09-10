Горячий ракурс: Каролина Севастьянова в корсете из кожи показала всю красоту своего пышного декольте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова смогла скрыть этим летом свое участие в третьем сезоне телепроекта ТНТ «Звезды в Африке». И ничто не выдало ее, поскольку она ни на день не забывала о своих подписчиках.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В микроблоге Каролины регулярно появлялись новые снимки, и в преддверии премьеры третьего сезона шоу она тоже вышла на связь. Красотка отправилась в ресторан, нарядившись в провокационный наряд.

Выбрав выгодный ракурс для селфи, Севастьянова блеснула пышным декольте в черном кожаном корсете. Девушка обладает точеными формами и может себе позволить любые наряды, но чаще выбирает невероятно женственные образы, от которых у фанатов кругом голова.