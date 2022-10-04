«Горячий прием»: Нетребко в струящейся юбке макси и приталенном жакете оторвалась на вечеринке в Израиле

Накануне Анна смогла повеселиться. Она появилась на вечеринке, где были ее коллеги и друзья. Оперная дива облачилась в струящуюся юбку макси с цветочным принтом и приталенный жакет. Артистка даже танцевала. Она поделилась кадрами с мероприятия. С ней был и Юсиф, который смог хорошо провести время.

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