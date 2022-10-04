«Горячий прием»: Нетребко в струящейся юбке макси и приталенном жакете оторвалась на вечеринке в Израиле

Анна Нетребко уже давно стала одной из самых известных оперных исполнительниц. Ей довелось выступать в Нью-Йорке, Лондоне и других городах. Она не скрывает, что ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Однако в этом году звезда призналась, что некоторые театры перестали с ней работать Но это ее не остановило, и она вернулась на сцену в Европе.
Недавно Анна отметила свое 51-летие дома в Вене. А потом она отправилась в Израиль с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица посетила несколько городов. Она делилась кадрами из храмов. Артистка носила платья свободного кроя и платки. А на днях она выступила в Тель-Авиве. Звезда сменила несколько нарядов и спела с супругом.
Накануне Анна смогла повеселиться. Она появилась на вечеринке, где были ее коллеги и друзья. Оперная дива облачилась в струящуюся юбку макси с цветочным принтом и приталенный жакет. Артистка даже танцевала. Она поделилась кадрами с мероприятия. С ней был и Юсиф, который смог хорошо провести время.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Спасибо, Израиль, за эти прекрасные дни и горячий прием! Любим», — написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Анну. Многие отметили, что она похорошела.
«Представляю, сколько бакинцев пришли на ваш концерт!», «Как же не принимать горячо, если это высший класс», «Какая красивая», «А вы умеете веселиться», «Сколько счастья в ваших глазах», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды