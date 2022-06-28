Горячий хит лета: Бородина отметилась в миниатюрном платье бэби-долл с цветочным принтом и с сумкой Chanel

Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым стала чаще веселиться с подругами, баловать себя обновками и путешествовать.
Теперь Бородина собирается в очередной отпуск. Она уже начала собирать чемоданы. В скором времени телеведущая будет отдыхать на море. Примечательно, что ее видели с мужчиной, поэтому появились слухи о ее новом романе.
Однако пока о личной жизни звезда говорить не готова. Зато она хвастается романтичными образами. На этот раз телеведущая щегольнула в платье в стиле бэби-долл с цветочным принтом «мильфлер». Лук дополнила черная сумка Chanel.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она выглядит влюбленной. Другие пришли в восторг от ее стройных ног.
«Очень красивая», «Наряд прям притягивает взгляд», «Давно не видела ваши горящие глаза», «Ой, какое милое платье», «А вы стали только женственнее после развода», «Кажется это идеальный летний наряд», — прокомментировали пост подписчики.
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