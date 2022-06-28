Горячий хит лета: Бородина отметилась в миниатюрном платье бэби-долл с цветочным принтом и с сумкой Chanel

Теперь Бородина собирается в очередной отпуск. Она уже начала собирать чемоданы. В скором времени телеведущая будет отдыхать на море. Примечательно, что ее видели с мужчиной, поэтому появились слухи о ее новом романе.

Однако пока о личной жизни звезда говорить не готова. Зато она хвастается романтичными образами. На этот раз телеведущая щегольнула в платье в стиле бэби-долл с цветочным принтом «мильфлер». Лук дополнила черная сумка Chanel.