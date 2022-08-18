Горячая штучка: Семенович похвасталась прелестями в купальнике с декольте

Анна Семенович пообщалась с поклонниками в соцсети, ответив на их вопросы. Как обычно, рубрика не обошлась без комментария, касающегося выдающегося бюста певицы.

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«Какого размера у тебя грудь?» — спросил один из поклонников.

«А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — лаконично ответила Анна.

Чтобы наглядно продемонстрировать свои формы, артистка дополнила сообщение ярким фото. На снимке она позировала в черном монокини с декольте, сидя у бассейна.