Горячая штучка: Семенович похвасталась прелестями в купальнике с декольте

Анна Семенович пообщалась с поклонниками в соцсети, ответив на их вопросы. Как обычно, рубрика не обошлась без комментария, касающегося выдающегося бюста певицы.
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«Какого размера у тебя грудь?» — спросил один из поклонников.
«А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — лаконично ответила Анна.
Чтобы наглядно продемонстрировать свои формы, артистка дополнила сообщение ярким фото. На снимке она позировала в черном монокини с декольте, сидя у бассейна.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Напомним, ранее Семенович признавалась, что дважды делала операцию по уменьшению груди. По словам певицы, хирургические вмешательства не принесли желаемого результата.