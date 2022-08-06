Горячая штучка: красотка-любовница Прилучного позагорала топлес на Мальдивах

Павел Прилучный и Зепюр Брутян наслаждаются очередным отпуском. Пара с шиком проводит время на Мальдивских островах.
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Актер с удовольствием делится с поклонниками снимками из путешествия. На очередном фото он запечатлел возлюбленную во время принятия солнечных ванн. Зепюр сняла лиф от купальника и прилегла на сетку-гамак.
«В засаде», — лаконично подписал кадр Павел.
Фото: соцсети
Напомним, вокруг личной жизни Прилучного ходит много слухов. Поговаривают, что Павел до сих пор встречается с Мирославой Карпович, а роман с Брутян является не более чем пиар-ходом.
Сами актеры никак не комментируют личную жизнь.