Горячая штучка: красотка-любовница Прилучного позагорала топлес на Мальдивах

Зепюр Брутян расслабилась на пляже.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян наслаждаются очередным отпуском. Пара с шиком проводит время на Мальдивских островах.

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Актер с удовольствием делится с поклонниками снимками из путешествия. На очередном фото он запечатлел возлюбленную во время принятия солнечных ванн. Зепюр сняла лиф от купальника и прилегла на сетку-гамак.

«В засаде», — лаконично подписал кадр Павел.

 

Фото: соцсети

Напомним, вокруг личной жизни Прилучного ходит много слухов. Поговаривают, что Павел до сих пор встречается с Мирославой Карпович, а роман с Брутян является не более чем пиар-ходом.

Сами актеры никак не комментируют личную жизнь.

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