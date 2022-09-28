«Горы не прощают ошибок»: Виктория Боня показала кадры со склона, где погибла альпинистка Хилари Нельсон

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Однако она частая гостья на светских раутах и вечеринках. Телеведущая давно живет в Монако. Но она регулярно путешествует с каждым годом посещает все больше дальних стран. Недавно Боня делилась кадрами из Иордании. А потом начала готовится к восхождению на гору.
На этот раз Боня прилетела в Гималаи. К слову, в той же стороне проводит время Нюша с мужем, но они гуляют по Непалу. А вот экс-звезда телестройки предпочла отправится на гору Манаслу. Иногда она выходила на связь и рассказывала о неудобствах, а также о сложностях такого путешествия.
Но на днях именно на этой горе сошла лавина. Боня не пострадала, но на ее глазах погибли другие альпинисты. Ее группа сделала перерыв в несколько дней.
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«Такие восхождения меняют людей. Говорят, что есть ты до 8 тысяч и есть ты после. И это действительно так! Еще лет 10 назад количество космонавтов было больше, чем людей, побывавших на вершине восьмитысячника.
Эти горы прекрасны, но они не прощают ошибок и самоуверенности. Я уже говорила, что во всем слушаю профессионалов, которые обеспечивают техническую безопасность подъема. Если Нимс говорит «выше не идешь», значит не иду. Я прекрасно осознаю и всегда помню, что Манаслу — стихия жесткая, сложная и непредсказуемая», - поделилась она.
«И, конечно же, я вижу все дискуссии о «коммерческом альпинизме». Что я могу сказать? Перед Манаслу все равны. На моих глазах погибли опытнейшие альпинисты. Та же Хилари Нельсон была из мирового топа альпинистов, установила всевозможные рекорды...
Я не рискую, не геройствую, а двигаюсь шаг за шагом. Посмотрим... Дорогу осилит идущий; Пока наша группа в базовом лагере на 4.800 м, есть пару дней на отдых», – отметила Боня.
Она также рассказала, что Нельсон разбилась на глазах у мужа, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды