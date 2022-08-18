«Горошка много не бывает»: Нетребко в струящемся платье с подсолнухами щегольнула в Бодруме с мужем

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала во многих странах. Раньше у нее была квартира в Нью-Йорке, так как артистка регулярно там выступала.
Но теперь она даже в Европе не всегда может найти работу. Оперная дива живет в Вене, но регулярно путешествует. Этим летом у нее были гастроли в Италии.
На этот раз Анна большую часть времени провела в Вероне. Она не только давала концерты, но и часто гуляла, демонстрируя яркие образы. В 50 лет певица не перестает пополнять гардероб стильными нарядами. Она всегда продумывает все до аксессуаров. Нетребко на днях приехала в Турцию. Даже на отдыхе она носит то вечерние платья, то белоснежные костюмы.
Теперь Анна наслаждается отдыхом. Она не скрывает, что любит проводить время с мужем Юсифом Эйвазовым. На этот раз они предстали в отеле в Бодруме.
Для прогулки оперная дива облачилась в струящееся платье в горох и с узором в виде подсолнухов. Свой лук она дополнила мюлями на квадратном каблуке. В одном стиле с ней оделся супруг. Он предстал в костюме Dolce&Gabbana, носках в полоску и сланцах.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Горошка много не бывает», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие осыпали их комплиментами. «Самые модные», «Вы сегодня все горошковые», «Так красиво, такие загорелые», «Сладкая парочка!», «Анна, какой красивый сарафан», — написали подписчики.