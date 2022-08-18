«Горошка много не бывает»: Нетребко в струящемся платье с подсолнухами щегольнула в Бодруме с мужем

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала во многих странах. Раньше у нее была квартира в Нью-Йорке, так как артистка регулярно там выступала.

Но теперь она даже в Европе не всегда может найти работу. Оперная дива живет в Вене, но регулярно путешествует. Этим летом у нее были гастроли в Италии.