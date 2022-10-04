Горох: «Моисеев перед смертью пользовался тревожной кнопкой»

Как оказалось, артист не мог перевернуться в кровати.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал Лере Кудрявцевой, что артист уже пользовался тревожной кнопкой перед своей смертью. По его словам, устройство ему пришлось установить потому, что певец прогонял сиделок и помощниц.

«Я живу в пяти минутах от квартиры Бори. Он уже нажимал на кнопку, мне тут же приходило оповещение на телефон. Тогда он неудобно лег в кровати и не мог перевернуться из-за набранного веса. Я быстро пришел и помог», - заявил Горох в шоу «Звезды сошлись!»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам директора, у певца был сложный характер. Он тяжело сходился с людьми.

«Он сам всегда это признавал, но сделать ничего с этим не мог», - добавил Сергей.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  