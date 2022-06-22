«Городской шик»: Алсу щегольнула в мерцающем костюме-тройке самого модного оттенка сезона

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она является популярной исполнительницей. Примечательно, что по ее стопам пошла одна из дочек Микелла.

Певица в свои 38 лет продолжает радовать поклонников не только вокалом, но и своей красотой. Она держит себя в форме и всегда появляется на публике в утонченных образах.

В последнее время Алсу стала чаще выходить в свет. Она посещает вечеринки и банкеты друзей, где предстает в костюмах или платьях. Также певица любит гулять с подругами, выбирая луки в стиле кэжуал.

Но на днях она приняла участие в концерте «Крылатые качели детства», посвященном творчеству нашего великого композитора Евгения Крылатова.

Для появления на публике Алсу выбрала костюм-тройку со стразами приглушенного цвета сирени. Наряд дополнили изящные босоножки.