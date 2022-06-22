«Городской шик»: Алсу щегольнула в мерцающем костюме-тройке самого модного оттенка сезона

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она является популярной исполнительницей. Примечательно, что по ее стопам пошла одна из дочек Микелла.
Певица в свои 38 лет продолжает радовать поклонников не только вокалом, но и своей красотой. Она держит себя в форме и всегда появляется на публике в утонченных образах.
В последнее время Алсу стала чаще выходить в свет. Она посещает вечеринки и банкеты друзей, где предстает в костюмах или платьях. Также певица любит гулять с подругами, выбирая луки в стиле кэжуал.
Но на днях она приняла участие в концерте «Крылатые качели детства», посвященном творчеству нашего великого композитора Евгения Крылатова.
Для появления на публике Алсу выбрала костюм-тройку со стразами приглушенного цвета сирени. Наряд дополнили изящные босоножки.
«Я исполнила одну из любимейших песен миллионов детей не одного поколения — „Колыбельная Медведицы“, которая когда-то вошла в мой альбом колыбельных песен „Фея добрых снов“.
Также я спела самую последнюю песню, написанную Евгением Павловичем, „Ты приезжай“ — саундтрек к фильму режиссера Артура Пинхасова „Новогодний ремонт“. Для меня это большая честь», — поделилась звезда.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Дорого, а не богато — стиль настоящей Леди и стиль Алсу. У нее действительно уже сформировался свой стиль, в основе которого лежит элегантность и благородство с приставкой шик. Сочетание блеска и классики, создает роскошный образ в стиле "Городской Шик" (не путать с уличным).
Алсу выглядит роскошно и сдержано одновременно. Данный образ в модной тенденции "Буржуазная утонченность". Мода на Буржуазный шик 2019 года, подкорректированная модой 2020 на минимализм и сдержанность, пришла к модному пьедесталу сезона 2021-2022 в виде моды на буржуазную утонченность.
Все в духе модной тенденции объединения контрастов. Буржуазный шик и элегантность, объединившись, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно.
В тренде «спокойствие роскоши», которой не требуется никому ничего доказывать. Нельзя сказать, что яркость не приветствуется, просто она выражается не столько цветом или акцентами, сколько нарочитым использованием маркеров шика.
Классический брючный костюм „Тройка“ в самом модном цвете 2022 года — оттенке барвинок Very Peri. Идеально подобраны украшения к данному образу, да и не только украшения, но и прическа, макияж, маникюр....Ни добавить, ни убрать!» — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro