«Горько наблюдать»: Резник высказался об отъезде Пугачевой

Более пяти месяцев Алла Пугачева живет на чужбине. Сначала она с Максимом Галкиным и двойняшками находилась в Израиле, а недавно звездная семья перебралась в Юрмалу.

Близкий друг Пугачевой, композитор Илья Резник заявил, что ему неприятно наблюдать за всем происходящим.