«Горько наблюдать»: Резник высказался об отъезде Пугачевой

Более пяти месяцев Алла Пугачева живет на чужбине. Сначала она с Максимом Галкиным и двойняшками находилась в Израиле, а недавно звездная семья перебралась в Юрмалу.
Близкий друг Пугачевой, композитор Илья Резник заявил, что ему неприятно наблюдать за всем происходящим.
«Мне очень горько наблюдать, как сейчас некоторые певицы и певцы набросились, словно шакалы, на уехавшую на лечение и отдых Аллу. Это ее личное дело и личное право», — сказал Резник PROZVEZD.
Напомним, ранее Пугачева отмечала, что к сентябрю вернется домой.
Илья Резник. Фото: Global Look Press