«Горько наблюдать»: Резник высказался об отъезде Пугачевой

В начале марта певица уехала из России.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Более пяти месяцев Алла Пугачева живет на чужбине. Сначала она с  Максимом Галкиным и двойняшками находилась в Израиле, а недавно звездная семья перебралась в Юрмалу.

Близкий друг Пугачевой, композитор Илья Резник заявил, что ему неприятно наблюдать за всем происходящим.

«Мне очень горько наблюдать, как сейчас некоторые певицы и певцы набросились, словно шакалы, на уехавшую на лечение и отдых Аллу. Это ее личное дело и личное право», — сказал Резник PROZVEZD.

Напомним, ранее Пугачева отмечала, что к сентябрю вернется домой.

Илья Резник. Фото: Global Look Press

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  