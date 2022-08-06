Гордон заступилась за Урганта

Как отметила Гордон, строительство новой России и гонение на инакомыслящих - вещи, на ее взгляд параллельные, не связанные. «Сажать на семь лет за мнение - ни в какие ворота», - заявила Гордон.

Ранее Иван Ургант в соцсетях высмеял новости о предложении провести проверку его деятельности на предмет уплаты налогов, а также о требовании инициативной группы уволить его с Первого канала.

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Напомним, что депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия - За правду» написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину. Они потребовали привлечь Урганта к ответственности за его поступки и слова.