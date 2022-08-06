Гордон заступилась за Урганта

Правозащитница и общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» встала на защиту юмориста и шоумена Ивана Урганта.
«Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества - это смешно, если честно. Да и попытку вернуть 37 год надо оставить».
Как отметила Гордон, строительство новой России и гонение на инакомыслящих - вещи, на ее взгляд параллельные, не связанные. «Сажать на семь лет за мнение - ни в какие ворота», - заявила Гордон.
Ранее Иван Ургант в соцсетях высмеял новости о предложении провести проверку его деятельности на предмет уплаты налогов, а также о требовании инициативной группы уволить его с Первого канала.
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Напомним, что депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия - За правду» написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину. Они потребовали привлечь Урганта к ответственности за его поступки и слова.