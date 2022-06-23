Гордон раскрыла подробности победы Дробыша в суде над Самбурской

Гордон подчеркнула, что с Самбурской взыскали только так называемый реальный ущерб, подтвержденный чеками. Самбурская не будет расплачиваться за траты на одежду и личные нужды, который, как заверила юрист, постоянно возникали и оплачивались Дробышем.

Напомним, что Виктор Дробыш и Анастасия Самбурская сотрудничали какие-то время. Продюсер пытался сделать из телеведущей известную певицу. Однако затем между ними начались разногласия, обернувшиеся разбирательствами в судах.

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