Гордон раскрыла подробности победы Дробыша в суде над Самбурской

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» рассказала, что Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской убытков в пользу продюсера Виктора Дробыша.
«Виктор дал указание перевести взысканную сумму на благотворительность. Продюсеру было принципиально доказать, что им были добросовестно исполнены его обязательства (что было доказано в Пресненском суде), а сегодня показать, что решение, по которому артист может при желании послать продюсера к черту (не желая ничего платить) не законно».
Гордон подчеркнула, что с Самбурской взыскали только так называемый реальный ущерб, подтвержденный чеками. Самбурская не будет расплачиваться за траты на одежду и личные нужды, который, как заверила юрист, постоянно возникали и оплачивались Дробышем.
Напомним, что Виктор Дробыш и Анастасия Самбурская сотрудничали какие-то время. Продюсер пытался сделать из телеведущей известную певицу. Однако затем между ними начались разногласия, обернувшиеся разбирательствами в судах.