Гордон попросила соблюдать формулировки относительно предполагаемой убийцы Дугиной

Ранее в ФСБ заявили, что именно Наталья Вовк является убийцей Дарьи Дугиной. По их мнению, именно эта женщина организовала подрыв машины журналистки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Заметим, что сама Наталья Вовк вместе с дочкой уехала через Псков в Эстонию. Российские власти будут требовать ее выдачи.