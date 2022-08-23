Гордон попросила соблюдать формулировки относительно предполагаемой убийцы Дугиной

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» выразила свое недоумение, почему Наталью Вовк все уже называют уверенно убийцей российской журналистки Дарьи Дугиной.
«Мне интересно вот что. Почему подозреваемую в убийстве официальные лица, сенаторы, чиновники, журналисты уверенно называют «убийцей»?.
Ранее в ФСБ заявили, что именно Наталья Вовк является убийцей Дарьи Дугиной. По их мнению, именно эта женщина организовала подрыв машины журналистки.
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Заметим, что сама Наталья Вовк вместе с дочкой уехала через Псков в Эстонию. Российские власти будут требовать ее выдачи.