Горбань поманила гром-бедрами в бикини цвета «взбесившейся Барби»

Мария Горбань во второй раз стала мамой чуть больше года назад, однако уже полностью восстановила свою фигуру. Актриса призналась, что вернулась в форму едва ли не сразу после родов.
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Она показала ролик, который сняла через неделю после появления на свет сына Нилана. На видео Мария покрасовалась в ярко-розовом бикини.
«Лучшая мотивация», — отметила звезда сериала «Кухня».
Пользователи Сети пришли в восторг от форм Горбань.
«Невероятно красивая»; «Роскошная фигура! Ты ведьма, конечно. Это нереально просто»; «Вот это орех! Наградила же природа такими телом»; «Не верится! Даже талия на месте»; «Огонь», — написали они.