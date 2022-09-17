Горбань поманила гром-бедрами в бикини цвета «взбесившейся Барби»

Мария Горбань во второй раз стала мамой чуть больше года назад, однако уже полностью восстановила свою фигуру. Актриса призналась, что вернулась в форму едва ли не сразу после родов.

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Она показала ролик, который сняла через неделю после появления на свет сына Нилана. На видео Мария покрасовалась в ярко-розовом бикини.