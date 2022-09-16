«Гора таблеток – нормальное состояние Пугачевой»: известный врач озвучила диагнозы Примадонны

Певица Алла Пугачева на днях напугала своих поклонников, показав им, сколько таблеток она вынуждена принимать ежедневно.

Teleprogramma.pro решила выяснить, не лукавит ли 73-летняя Алла Борисовна, демонстрируя свои лекарства. Давит Примадонна на жалость или же, действительно, в ее возрасте без столь большого количества препаратов не обойтись, объяснила Марият Мухина, доктор медицинских наук, диетолог, невролог, рефлексотерапевт.

Она раскрыла диагнозы Аллы Пугачевой и озвучила, какие препараты может и должна принимать певица, чтобы поддерживать свой организм в нормальном состоянии.

«Такое количество препаратов вполне объяснимо при ее бариатрической операции. У Аллы Пугачевой, скорее всего, было шунтирование, потому что только оно может вылечить сахарный диабет. А когда пищевод напрямую связан с кишечником, микроэлементы не усваиваются, то нужно постоянно принимать препараты. Если она не будет это все пить, у нее разовьется анемия, человек просто не выживет. И у Аллы Пугачевой было еще и аорта-коронарное шунтирование сердца. Соответственно, она постоянно должна принимать и противо-свертывающие препараты, их целый список. Плюс биодобавки для укрепления сердечной мышцы. Поскольку Алла Борисовна не может есть грубую пищу, наверняка, она принимает клетчатку. То есть, гора таблеток – это нормальное состояние Пугачевой. Наверняка, ей проводят и гормонозаместительную терапию. Без нее у Пугачевой будет остеопороз, как у Людмилы Гурченко. Остеопороз у женщин может привести к перелому шейки бедра, а это заболевание со стопроцентной отсроченной летальностью», - прокомментировала Марият Мухина.

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