Голые плечи, глубокое декольте, мини: Бородина в крошечном платье бэби-долл собралась на школьную линейку

Телеведущая Ксения Бородина, как и многие мамы школьников, 1 сентября нарядилась, чтобы присутствовать на праздничной линейке у своей дочери. В этот раз звезда экрана снова решила привлечь всеобщее внимание к себе.

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Бородина нарядилась в миниатюрное платье стиля бэби-долл. Открытые плечи, глубокое декольте и мини подчеркнули все прелести загорелой красавицы. В таком наряде Ксения оказалась больше похожа на заядлую тусовщицу, но никак не на мать школьницы, отправляющейся на линейку.

«Как отстою Первое сентября? Мне кажется, я замерзну. Я, конечно, возьму куртку, но вот с голыми ногами, мне кажется, я чутка переборщила», — размышляла звезда перед зеркалом, сверкая голыми ногами.

К слову, в прошлом году телеведущая присутствовала на школьном празднике в не менее откровенном наряде. За что ее подвергли критике в Сети.