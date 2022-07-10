Голубоглазый красавец: чеченский внук Пугачевой Дени Байсаров показал, как выглядит без очков

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, в отличие от своей звездной бабушки, покинувшей Россию, находится дома, в Москве.
22-летний сын Кристины Орбакайте увлекается творчеством, он хорошо рисует, и в эти выходные делился своими знаниями с особенными детьми.
Дени Байсаров устроил благотворительный мастер-класс, о чем рассказал в микроблоге, выйдя на связь с подписчиками.
«Всем привет! Мы приехали на локацию для нашего благотворительного мероприятия. Посмотрите, какая красота в этом музее-усадьбе «Люблино», - поделился Дени Байсаров.
Интересно, что Дени Байсаров, который почти всегда носит очки на этот раз предстал без них, показав свои бездонные голубые глаза.
Для выездного мероприятия Дени Байсаров облачился в максимально демократичный наряд - джинсы из голубого денима и белую футболку.
«Это было самое яркое и душевное мероприятие», - сделал вывод Дени Байсаров.
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