«Голубоглазый, да еще натуральный блондин»: Орбакайте прильнула к 24-летнему чеченскому внуку Пугачевой - Дени

Дени Байсаров, которого в прессе чаще всего называют не иначе как «чеченский внук» Аллы Пугачевой, обладает яркой внешностью молодого человека из приличной семьи. Любая маменька, как считают поклонники, была бы рада пристроить свою дочь, если бы свататься к ней пришел бы внук Примадонны. У Дени Байсарова располагающая внешность и манеры джентльмена. Юноша своими голубыми глазами очаровывает всех, кто оказывается в поле его окружения.

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