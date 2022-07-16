Голубоглазое чудо: Глюкоза сообщила о пополнении в семье

Певица Глюкоза сообщала радостную новость. В ее семье пополнение. Теперь в доме знаменистости живет породистый щенок, которого назвали Бося. Об этом Наталья рассказала в своей соцсети.

Пес дымчатого оттенка с голубыми глазами не оставил равнодушными членов семьи певицы и всех ее фанатов. Он играет на территории загородного дома и всех веселит.