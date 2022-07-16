Голубоглазое чудо: Глюкоза сообщила о пополнении в семье

Певица Глюкоза сообщала радостную новость. В ее семье пополнение. Теперь в доме знаменистости живет породистый щенок, которого назвали Бося. Об этом Наталья рассказала в своей соцсети.
Пес дымчатого оттенка с голубыми глазами не оставил равнодушными членов семьи певицы и всех ее фанатов. Он играет на территории загородного дома и всех веселит.
«Сразу видно — наш. Погуляли, теперь и сон по расписанию», — говорит Глюкоза.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, пару лет назад Наталья Чистякова-Ионова завела собаку по кличке Нала. Тогда она всерьез задумывалась о третьей беременности, но решила не торопить события.