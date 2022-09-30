Голуби словно живые: Меньшова впервые показала памятник на могиле своего папы

Ведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась со своими поклонниками кадрами с могилы своего отца, режиссера Владимира Меньшова. Семья кинодеятеля установила трогательный памятник ему на Новодевичьем кладбище.

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«Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем. И большим событием. Спасибо всем, кто сегодня разделил его с нами», — поведала Юлия Меньшова.

Напомним, Владимир Меньшов умер в июле 2021 года в 81 год от последствий коронавируса.