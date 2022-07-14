Голубая оградка, скромный памятник: как выглядит могила матери Шатунова в башкирском селе

Могила находится на местном кладбище. На памятнике надпись: Шатунова Вера Гавриловна. Родилась в 1955 году. Умерла в 1984 году.

Вокруг могилы голубая оградка. Причем ворота совсем низкие, так что подойти к памятнику так просто не получится. Около памятника искусственные цветы. Видно, что за могилой ухаживают.

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Напомним, что Вера Шатунова умерла от острой сердечной недостаточности. Музыкант всегда очень тепло отзывался о родительнице.