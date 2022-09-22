Головку положила муженьку на плечо: влюбленный Прилучный прильнул к Брутян на борту самолета

Павел Прилучный поделился свежим снимком с Зепюр Брутян. Актер из сериала «Желтый глаз тигра» уже летал с новобрачной в Сочи, поспешно вернувшись в Москву. Однако куда они направляются теперь «мажор» говорить не стал, предложив поклонникам отгадать их маршрут.

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Оказавшись на борту самолета Зепюр Брутян прижалась к возлюбленному, положив ему голову на плечо. При этом жена «мажора» предстала в самолете без макияжа. Влюбленный Прилучный трогательно укачивал молодую жену, словно ребенка.

Кстати, пара уже задумывается о пополнении. Братика или сестричку у отца просят его дети от Агаты Муцениеце. Причем Зепюр Брутян не прочь родить «мажору» и сына, и дочку.