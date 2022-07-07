«Голова женщины, а тело ребенка»: поправившаяся Дарья Пынзарь из «Дома-2» озвучила свой вес

Дарья Пынзарь с некоторых пор не является ведущей реалити-шоу «Дом-2». Теперь ей не нужно появляться на экране, а значит, можно не быть такой худой, какой она была, чтобы хорошо смотреться в телевизоре.

Дарья Пынзарь разрешила себе набрать немного веса, тем более что и ее мужу, и ей самой нравится, когда она немного в теле.

Даша Пынзарь озвучила в микроблоге свой вес по просьбе подписчиков. Сейчас при росте в 162 сантиметра она весит 54 килограмма. А еще не так давно в ней не было и пятидесяти килограммов.

Даша призналась, что когда ей говорили, что она слишком худа, она не верила.