«Голова женщины, а тело ребенка»: поправившаяся Дарья Пынзарь из «Дома-2» озвучила свой вес

Дарья Пынзарь с некоторых пор не является ведущей реалити-шоу «Дом-2». Теперь ей не нужно появляться на экране, а значит, можно не быть такой худой, какой она была, чтобы хорошо смотреться в телевизоре.
Дарья Пынзарь разрешила себе набрать немного веса, тем более что и ее мужу, и ей самой нравится, когда она немного в теле.
Даша Пынзарь озвучила в микроблоге свой вес по просьбе подписчиков. Сейчас при росте в 162 сантиметра она весит 54 килограмма. А еще не так давно в ней не было и пятидесяти килограммов.
Даша призналась, что когда ей говорили, что она слишком худа, она не верила.
«Совсем недавно я была очень худая. И когда мне начали говорить, что слишком, я думала, что завидуют. Потом муж сказал, чтобы набирала. По его мнению, голова женщины, а тело ребенка — это извращение», — поделилась Дарья Пынзарь в микроблоге.
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