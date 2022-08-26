Голова вниз, ягодицы вверх: Самбурская прогнулась в интересной позе (фото)

Актриса Настасья Самбурская после отдыха в Турции вызвала у поклонников волну восхищения своей фигурой. Рельефный пресс, подкачанные руки и ягодицы стали предметом зависти для многих. звезда не скрывает, что достается такая форма ей тяжким трудом. Она тренируется и дома, и в спортзале. А также ходит на йогу.

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Кадрами с практики Самбурская поделилась в микроблоге. Девушка приняла интересную позу, эффектно прогнувшись и направив ягодицы вверх, и все смогли оценить ее гибкость и растяжку. Некоторые из фолловеров обратили внимание, что актриса как будто стала еще стройнее – по всей видимости, она вдобавок села на диету и начала худеть.