«Голова у него вскружилась, зарплаты сумасшедшие»: отец Александра Реввы высказался о покинувшем Россию сыне

Шоумен Александр Ревва уже много лет не общается со своим отцом Владимиром Реввой, который живет в Донецке.

Мужчина разошелся с матерью будущей звезды, когда Ревве и его сестре-близнецу Наташе было всего по полтора года. Но отношения они все-таки поддерживали.

Правда, в последний раз виделись десять лет назад, а после и вовсе разорвали связь из-за разных взглядов на происходящие события. Владимир Ревва дал понять, что обиды на именитого сына не держит.

«Да не, он нормальный парень. Конечно, голова у него вскружилась, потому что он на Первом, на «России-1», на НТВ — везде. Такие концерты! А когда концерты, он ведущий, с дикторами центрального телевидения. Зарплаты сумасшедшие», — говорит Владимир Ревва.

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Напомним, недавно стало известно, что Александр Ревва вместе с семьей покинул Россию. Шоумен находится в Испании. Как утверждают друзья Александра Реввы, он улетел в отпуск, а не насовсем.

По материалам телеграм-канала «Mash на Донбассе».